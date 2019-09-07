Названо количество украинцев, которые удерживаются в ОРДЛО

В плену на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 227 пленных граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В силовом ведомстве подчеркнули, что работа по освобождению продолжается.

"Работа Службы по освобождению граждан Украины продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживается 227 украинцев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 2014 года до родных и близких из РФ и временно оккупированных территорий вернулось 3280 наших граждан.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов рассказали, что из-за вопроса освобождения Владимира Цемаха, который выступает одним из свидетелей по делу сбитого над Донбассом самолета рейса МН17, мог сорваться обмен пленными между Украиной и РФ.