Как спастись от разврата: в сети высмеяли видео "волшебной" акции РПЦ

В Твери вылили с самолета 70 литров святой воды, чтобы "избавить жителей от пьянства и блуда".

Об этом сообщил местный сайт.

Так 11 сентября прошел День трезвости.

Традиционный крестный лёт стартовал с аэродрома Змеёво. Священники полили город с самолёта святой водой, митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел город с мощами тверских святых. На борту самолета, помимо священнослужителей, пролетела семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства.

В Твери есть реальные случаи чудесного избавления от пьянства, говорит организатор подобных мероприятий Александр Горячев.

В сети активно обсуждают священный ритуал.

На замечания, что такие действия вызывают смех, священник отметил, что все равно продолжит пропагандировать отказ от алкоголя, наркотиков и блуда.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Россией Крыму на набережной Ялты произошла драка между уличным музыкантом и московским священником.