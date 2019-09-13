Младенец умер не выходя из комы: стало известно о жутком случае с матерью и ребенком в Харькове

В Харькове женщину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему одномесячному ребенку.
Об этом сообщает местное издание NewsRoom.
Малышка поступила в больницу в мае в состоянии комы. На ее теле было обнаружено множество синяков и гематом.
Несмотря на старания врачей, девочку спасти не удалось. Экспертиза установила, что у нее был подвывих второго шейного позвонка с кровоизлиянием в спинной мозг. Это привело к летальному отеку головного мозга.
Как позже установило следствие, за день до того, как девочку привезли в больницу, мать кормила ее грудью и одновременно разговаривала по телефону. В какой-то момент телефон выскользнул из ее рук и упал девочке на голову.
По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье 121 УК Украины ("умышленные тяжкие телесные повреждения").
На данный момент продолжается судебное разбирательство.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кривом Роге разгорелся скандал из-за смерти младенца после визита к врачу.