Младенец умер не выходя из комы: стало известно о жутком случае с матерью и ребенком в Харькове

В Харькове женщину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своему одномесячному ребенку.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.



Малышка поступила в больницу в мае в состоянии комы. На ее теле было обнаружено множество синяков и гематом.



Несмотря на старания врачей, девочку спасти не удалось. Экспертиза установила, что у нее был подвывих второго шейного позвонка с кровоизлиянием в спинной мозг. Это привело к летальному отеку головного мозга.

Как позже установило следствие, за день до того, как девочку привезли в больницу, мать кормила ее грудью и одновременно разговаривала по телефону. В какой-то момент телефон выскользнул из ее рук и упал девочке на голову.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье 121 УК Украины ("умышленные тяжкие телесные повреждения").



На данный момент продолжается судебное разбирательство.



Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кривом Роге разгорелся скандал из-за смерти младенца после визита к врачу.