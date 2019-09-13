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В Киеве на Ялтинской конференции обсудят, как Украине реагировать на изменения климата

пятница, 13 сентября 2019, 11:56
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В пятницу, 13 сентября, в рамках конференции YES в Киеве состоится дискуссия на тему "Изменение климата: вызовы и возможности для Украины", которую организуют ООН в Украине, Международный центр перспективных исследований и "Екодия".

"Согласно докладу ООН, годы между 2015 и 2019 годами были пятью самыми горячими годами зафиксированной истории, - рассказывает один из организаторов дискуссии, коммуникационный директор МЦПИ Павел Вышебаба. - Во время дискуссии будут освещены актуальные вопросы по изменению климата с гуманитарной, политической и экологической точки зрения и обсуждена роль Украины в борьбе с климатическим кризисом".

На вопрос как Украине реагировать на изменения климата ответят участники мероприятия - Координатор системы ООН в Украине, Координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани, старший научный сотрудник "Bruegel" и проектный лидер LowCarbonUkraine Георг Захман, исполнительный директор Центра экологических инициатив "Екодия" Ирина Ставчук и представительница молодежного движения Греты Тунберг "Fridays for futures" в Украине Анна Богушенко.

Модератором дискуссии выступит ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Екатерина Сорока. Она отмечает, что ее задача, чтобы гости дискуссии услышали экспертные ответы на вопросы о том, как изменения климата повлияют на экономику Украины, включая появление новых отраслей промышленности и какие возможности развития бизнеса может получить наше государство.

"Прежде всего трансформация аграрного сектора и переход к возобновляемой энергетики станут ключевыми темами разговора. Кроме того, на панели обсудим роль громкого движения "Fridays for futures" Греты Тунберг и требования молодежи к политикам сегодня", - отмечает Екатерина Сорока.

Олег Савицкий, эксперт по климатической и энергетической политики, ведущий аналитик отдела стратегического планирования НЭК Укрэнерго отметил актуальность дискуссии.

"Глобальная климатическая кризис и другие проявления деградации окружающей среды приближаются к критической черте, после которой разрушительные последствия станут необратимыми превзойдут все возможности общества к приспособлению или компенсации убытков. Для достижения целей Парижской климатического соглашения необходимы масштабные экономические трансформации, в частности быстрый переход на возобновляемые источники энергии и перестройка энергетики и промышленности на принципах эффективности и экологической безопасности. Положение Украины как государства в состоянии излома постсоветской экономической системы и на пороге новой является уникальным в плане возможностей и очень угрожающим в плане рисков. Именно поэтому вопрос климатической и энергетической политики требует тщательного рассмотрения на таких событиях как Yalta European Strategy", - заявил он.

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