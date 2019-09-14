Бойцы ВСУ записали позитивное видео с коломыйками про сепаратистов

Бойцы десятой горно-штурмовой бригады записали видео, на котором исполнили коломыйки про сепаратистов.

Ролик опубликовали на странице бригады в Facebook.

Военные на видео не только поют, но и играют на музыкальных инструментах. Украинское народное творчество солдатов собрало множество позитивных комментариев пользователей.

Люди просят и дальше записывать подобные веселые видео.

Как сообщал "Апостроф" ранее, начинающая группа музыкантов из прифронтовой Авдеевки (Донецкая область) сняла проникновенный клип на антивоенную песню собственного сочинения.



Также ранее мы писали о том, как Военный оркестр 25 артиллерийской бригады ВСУ сыграл на фоне стелы "Славянск", расположенной на въезде в город со стороны Николаевки.