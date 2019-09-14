Участник освобождения Мариуполя выступил с громким обвинением в адрес властей

Добровольцу батальона "Азов" Назарию Кравченко, воевавшему на Донбассе и участвовавшему в освобождении Мариуполя, запретили въезд в Чехию.

Об этом сам доброволец сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие документы.

По его словам, это может быть связано с акцией под домом министра внутренних дел Арсена Авакова 6 февраля в Италии. Кравченко не исключает, что именно министр МВД причастен к ситуации с запретом его выезда в Европу.

Отметим, 30-летний доброволец Назарий Кравченко родом из Прилук (Черниговская область). Он принимал активное участие в Революции Достоинства и в освобождении Мариуполя от боевиков.

Как сообщал "Апостроф", ранее Назария Кравченко, одного из инициаторов акции "Кто заказал Катерину Гандзюк", задержали в аэропорту Киева.