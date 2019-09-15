Баллотировалась в мэры: всплыли интересные детали о женщине, которая устроила "шоу" с копами

Женщина, которая прокляла остановивших ее полицейских, оказалась бывшей кандидаткой на пост мэра Сум Галиной Орел.

Об этом сообщается в Telegram канале "Киев Оперативный".

Патрульные остановили автомобиль Lexus под управлением Галини Орел из-за того, что у машины отсутствовало левое зеркало заднего вида, что является нарушением правил дорожного движения. В ответ на это женщина начала проклинать всех полицейских, которые выписывают штрафы.

Галина Орел известна в Сумах тем, что в 2014 году баллотировалась на пост мэра Сум. В 2000-ых годах она возглавляла в городе службу такси "Волга-Волга". Тогда женщина оказалась в эпицентре скандала из-за конфликтов с другими службами такси за парковки. Ее таксисты запрещали другим парковаться в отдельных местах Сум.

Также госпожа Орел занималась ювелирным бизнесом и руководила кондитерской фабрикой "Сумчаночка". Последняя также была причиной скандала. Киоски "Сумчаночка", по данным Сумской мэрии, были установлены незаконно. Из-за этого принимались решения об их демонтаже, а Галина Орел, в свою очередь, устраивала уличные акции протеста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", известный украинский футболист Александр Алиев вляпался в громкий скандал с полицией.