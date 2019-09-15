Температура снизится до +15: свежий прогноз похолодания в Украине

В воскресенье, 15 сентября, в Украину придет похолодание, но без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, днем температура воздуха будет колебаться от +17…+19. Правда, например в Ужгороде, Донецке, Запорожье, столбики термометров покажут до +21. Ночью температура будет варьироваться в диапазоне +7…+10, местами даже до +12.

В Украине все еще держатся летние температуры воздуха, впрочем, по прогнозам синоптиков, наслаждаться летом в осенний сезон украинцам осталось считанные дни. Стоит отметить, что резкого похолодания не избежать. Его стоит ждать ко вторнику, 17 сентября.

Подробнее о погоде на воскресенье, 15 сентября, читайте в материале "Апострофа": Осень пришла: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.