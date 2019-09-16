Известный политик растрогал сеть постом об умершей матери

В понедельник, 16 сентября, бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о том, что провел в последний путь свою мать, Валентину Ивановну.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня провел в последнее земное путешествие Маму. Она тихо, но достойно жила. Так же она и ушла на Небо, в Царство Света и Любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и тех, кто плачет. Всем, чего я достиг в этой жизни, я обязан Богу и моей любимой Маме", – пишет Турчинов.

Отметим, ранее Александр Турчинов рассказывал журналистам, что его родители разошлись, когда он был маленьким. Валентина Ивановна вырастила и воспитала ребенка одна.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сценарист Мардик Мартин, сотрудничавший с Мартином Скорсезе в фильмах "Бешеный бык", "Злые улицы" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет