RU  UA  EN

вторник, 17 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 сентября

00:12
В Киеве неадекватный мужчина пытался похитить ребенка: сеть взволновали подробности, фото

16 сентября

23:58
В Виннице пропала 11-летняя школьница: полиция просит о помощи, фото
23:28
Известный политик растрогал сеть постом об умершей матери
22:59
Появилась новая фотожаба на заявление Богдана о "Слугах народа"
22:50
Мы травмированы шоуменами: в Европе заявили о недопонимании Зеленского
22:40
Довгий подсадил в команду Кличко своего человека - политолог
22:30
Ходить на поклон: у Зеленского задумали ввести хитрую цензуру для СМИ
21:59
Покупайте наше оружие: Путин цинично высказался об атаке на нефтяные заводы Саудовской Аравии
21:31
Американец объявил войну наркоторговцам в Киеве: видео и реакция сети
21:00
В Днепре кровавого живодера настигла смертельная карма
20:32
Убийство боевика ДНР в Мариуполе: появились данные о подозреваемом
20:01
Город с нуля: стало известно, где Зеленский хочет построить украинский Лас-Вегас
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный политик растрогал сеть постом об умершей матери

понедельник, 16 сентября 2019, 23:28
переглянути новину українською

В понедельник, 16 сентября, бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил о том, что провел в последний путь свою мать, Валентину Ивановну.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Сегодня провел в последнее земное путешествие Маму. Она тихо, но достойно жила. Так же она и ушла на Небо, в Царство Света и Любви, где нет боли, страданий, грязи и болезней, где нет немощных и тех, кто плачет. Всем, чего я достиг в этой жизни, я обязан Богу и моей любимой Маме", – пишет Турчинов.

Отметим, ранее Александр Турчинов рассказывал журналистам, что его родители разошлись, когда он был маленьким. Валентина Ивановна вырастила и воспитала ребенка одна.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сценарист Мардик Мартин, сотрудничавший с Мартином Скорсезе в фильмах "Бешеный бык", "Злые улицы" и "Нью-Йорк, Нью-Йорк", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дожди и +3: синоптики предупредили о резком понижении температуры

Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией

Самурайские мечи, ДНК Гоголя и галушки с языком: как провести уик-энд в Полтаве

Русская весна: приближает ли обмен пленными прекращение войны с Россией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: