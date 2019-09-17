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Донбасс умирает: стало известно о серьезных проблемах у боевиков ДНР-ЛНР

вторник, 17 сентября 2019, 05:35
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Боевики так называемых ДНР-ЛНР пожаловались на проблемы в самопровозглашенных республиках.

Об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Даже в местных газетах ОРДЛО уже пишут про бедственную ситуацию в энергетике ЛДНР. Экономика серой зоны рушится и умирает, долги по зарплатам растут. Враги Донбасса продолжают убивать регион и издеваться над населением, рассказывая лживые сказки про поддержку братской России", - написал он, а также опубликовал скриншот с газеты "Казачией вестник".

Пользователи сети прокомментировали ситуацию у боевиков на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", повышение российскими оккупационными администрациями коммунальных поборов в отдельных районах Донецкой области привело к массовому обнищанию населения.

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