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Европу накроет "монстр с востока": синоптики озвучили тревожный прогноз на зиму

вторник, 17 сентября 2019, 21:18
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Британские метеорологи заявили, что Европу зимой 2020 года накроет циклон, который уже назвали "монстр с востока", он принесет с собой сильные морозы и снегопады.

Об этом сообщает meteoprog.ua.

Согласно долгосрочным прогнозам, температура воздуха в Европе в январе-феврале 2020 года будет самой низкой за последние 30 лет, прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.

Отмечается, что влияние циклона "монстр с востока" жители Великобритании прочувствовали в феврале 2019 года, когда в некоторых регионах Шотландии температура упала до -14 градусов, а порывы ветра достигли скорости до 112 км/ч, в результате чего погибли 17 человек.

Как сообщал "Апостроф", в Гидрометцентре заявили, что на текущей неделе в Украину придет серьезное похолодание, в Карпатах даже прогнозируется мокрый снег.

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