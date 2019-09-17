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Потерял ногу, но вернулся на фронт: сеть впечатлило видео с бойцом ВСУ на Донбассе

вторник, 17 сентября 2019, 18:12
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В сети появилось впечатляющее видео, как военнослужащий, который потерял ногу, стреляет на учениях, прицеливаясь с помощью протеза.

Запись опубликовало сообщество "Повернись живим" на странице в Facebook.

Администраторы сообщества отметили, что после потери ноги военнослужащий вернулся на фронт и продолжает защищать страну от агрессора.

"Разведчик, который потерял на передовой ногу, пристреливается с помощью своего протеза. Несмотря на тяжелое ранение, парень не покинул армию и прямо сейчас защищает нас с вами на передовой. Он не устает от войны, потому что воюет за победу", - говорится в публикации.

Пользователи сети выразили восхищение стойкостью, силой и моральными качествами военного разведчика.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали историю ветерана АТО, который несмотря на потерю обеих ног успешно представляет Украину на спортивных соревнованиях и ведет бизнес.

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