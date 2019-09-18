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Молятся за ВСУ и любят Путина: в сети рассказали про инцидент с россиянами и украинцами в Италии

среда, 18 сентября 2019, 02:29
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В Италии во время паломничества Синода епископов УГКЦ с участием большого количества украинцев были обнаружены поклонники президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом в Facebook написал глава христианского сообщества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Он отметил важность для украинских христиан такого события, а также рассказал, кто присутствовал на службе.

"Во Флоренции состоялось выдающееся событие: паломничество Синода епископов УГКЦ во главе с Главой Церкви Блаженнейшим Святославом и украинских общин из Италии к мощам Святого Иоанна Златоуста. Праздничная Архиерейская Литургия проходила в главном храме города - Кафедральном Соборе Санта Мария дель Фиоре. На Литургии присутствовал архиепископ Флоренции, кардинал Джузеппе Бетори, официальная делегация мэрии города, журналисты… Тысячи украинцев в вышиванках молились за Украину в одном из самых известных храмов Италии", - пишет Городецкий.

Также глава христианского сообщества рассказал о встрече с россиянками, которые признались, что не поддерживают действия своего президента и украинками, которые показали свою лояльность к главе Кремля.

"В очереди, где стоял я с товарищем подошли две молодые туристки из России и начали расспрашивать, что здесь происходит... Поскольку туристки находились рядом, то я вежливо рассказал, что приехали украинцы со всей Италии молиться за Украину и за прекращение путинской агрессии. Когда услышал, что они из Петербурга, то спросил: "Надеюсь, вы не поддерживаете Путина?" На что одна девушка ответила: "нет"… Женщина, стоящая впереди и говорит: "Не слушайте его, поддерживайте кого хотите". "Даже Путина?" - переспросил я. "Даже Путина!" - ответила женщина", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский блогер Игорь Поночевный ("Алеша Ступин") опубликовал карикатуру с президентом России Владимиром Путиным, который по сюжету попал под народный гнев.

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