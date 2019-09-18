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В Украине выпал снег: опубликовано фото

среда, 18 сентября 2019, 11:24
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В среду, 18 сентября, в украинской части Карпат выпал снег, он был замечен, в частности, на горе Поп Иван.

Об этом написал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Спасатели отметили, что в Карпатах зафиксирована температура в 0 градусов Цельсия.

"По состоянию на 08:00 18.09.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер Ю. Ю-З. 5-6 м/с. Температура воздуха 0° С. Падает мелкий снег", - уведомили на посту.

Также было опубликовано фото, сделанное спасателями. Заметно, что трава покрыта инеем, а воздух рябит от мелкого снега.

Как сообщал "Апостроф", в конце августа жителей села Лумшоры Закарпатской области шокировал снежный покров на улице, который образовался в конце лета.

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