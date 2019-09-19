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Россия пыталась запустить в Украине сеть шпионов: что известно

четверг, 19 сентября 2019, 13:40
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Представители спецслужб РФ пытались завербовать жительницу Хмельницкой области, когда та пересекала линию разграничения на Донбассе, возвращаясь от родственников.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Представители ФСБ в пункте пропуска “Станица Луганская” задержали женщину без объяснения причин. При этом, как отмечается, они через угрозы и шантаж попытались склонить украинку к негласному сотрудничеству. От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе.

По возвращению домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.

Как отметили в Службе безопасности, согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступной задачи иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине разоблачили подполковника Национальной гвардии, который, имея российское гражданство, собирал информацию по выполнению боевых задач подразделениями в зоне ООС.

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