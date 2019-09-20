Оккупанты открыли в Крыму памятник ихтамнетам: фото и реакция сети

В аннексированном Россией Крыму открыли странный памятник.

Об этом сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан в Facebook.

"Оккупированная Евпатория... Очередной знак со списком стран, где были советско-российские ихтамнеты, но Украину туда пока не включили. Как всегда к этому действу привлекли детей в камуфляже. Инфицирование молодежи продолжается..." – подписал фото он.

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В сети стали комментировать снимки.

"В оккупированной Евпатории очередная вспышка дедопочитания: годовщина памятника (!) советско-рашистским интервентам в чужие страны. В сквере есть примечательная табличка с перечнем этих стран, но Украины там нет. Конечно, привлекли детей в камуфляже", - прокомментировали фото в Twitter-аккаунте "Крымская Жужелица".

Как сообщал "Апостроф", ранее сети ужаснули фото памятника российским оккупантам в Крыму.