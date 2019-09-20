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И Баканову не звоните: в сети подняли на смех призыв молиться за Зеленского

пятница, 20 сентября 2019, 04:20
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В сети высмеяли комментарий пользовательницы соцсетей, которая призвала молиться за президента Украины Владимира Зеленского, поскольку в его адрес ежедневно движется масса негатива.

Комментарий был опубликован сообществом "Баба и кит" в Facebook.

Так, женщина заявила, что уберечь главу государства удастся лишь в том случае, если молитвы будут коллективными и "по соглашению". По ее словам, против такого типа негатива не помогут ни антикоррупционные органы, ни спецслужбы.

Также она упомянула библейскую истину, что "всякая власть от Бога", намекнув на богоизбранность действующего украинского президента.

Пользователи сетей высмеяли заявление женщины, предложив свои варианты "молитвы за Зеленского".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на подаренный поклонницей его бюст. "Боже, где вы взяли такой кошмар", - заявил тогда президент.

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