Украинские десантники приняли участие в международных учениях: опубликованы сильные фото

Рота украинских десантников из 95-й Отдельной десантно-штурмовой бригады участвует в международных учениях Saber Junction-2019 в Германии в качестве резерва 173-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украинские десантники "получили приказ выдвинуться в район городка Raversdorf, где берут под контроль въезд и выезд из данного населенного пункта. Также десантники выставили мобильные и временные блокпосты на проезжих частях, лесных высотах и вокруг места сосредоточения".

В то же время, в определенном районе произошло десантирование личного состава, техники и грузов подразделений 173-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил США.

"В этом году легенда учений более масштабная, чем в прошлом году. Однако, мы готовы к любым трудностям, ведь мы имеем реальный опыт ведения боевых действий и знаем, как действовать в быстро изменяющейся обстановке", - отметил командир десантно-штурмовой роты лейтенант Дмитрий Капитула.

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Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано яркое видео учений танкистов ВСУ в районе действия операции Объединенных сил.