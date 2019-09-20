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В Киеве вандалы уничтожили Почтовую площадь: опубликованы фото

пятница, 20 сентября 2019, 10:44
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В ночь на 20 сентября неизвестные в Киеве испортили здания на Почтовой площади, обрисовав его граффити .

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что несколько зданий на Почтовой площади неизвестные обильно покрыли рисунками и малоинформативными надписями.

Несмотря на то, что люди уже толерантнее относятся к уличному искусству, такие его проявления изрядно раздражают жителей столицы. Ведь, в отличие от муралов, город не украшают.

Поэтому, такая деятельность "художников" вызывает возмущение киевлян, поскольку Киев - это столица и знаковый город для туристов.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве в Подольском районе сотрудники полиции задержали вандалов, которые повредили объект культурного наследия – статую "Самсон" на Контрактовой площади.

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