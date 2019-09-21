В США тысячи людей собрались "штурмовать" Зону 51: появились данные о задержанных

В Зоне 51, расположенной возле военной базы в американском штате Невада, несколько участников фестиваля Official Alienstock Tour совершили попытку прорваться на территорию зоны.

Как пишут западные издания, обоих нарушителей задержала полиция.

Всего к Зоне 51 пришли свыше трех тысяч человек. Это место называют секретной базой ВВС США. Есть информация, что именно здесь хранят правительственные секреты о внеземной жизни и космических кораблях.

Именно возле Зоны 51 проходило два фестиваля, которые организовали после шутки одного из американцев в соцсетях, который призвал штурмовать секретную базу 20 сентября, чтобы увидеть представителей других планет.

Всего здесь были арестованы пять человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который устроил стрельбу и угрожал взорвать мост Метро в Киеве.