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Кому вы нас отдаете: сеть взволновал разговор волонтера с девушкой на линии разграничения на Донбассе

воскресенье, 22 сентября 2019, 16:29
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В сети активно обсуждают разговор волонтера с девушкой на линии разграничения на Донбассе.

Беседу опубликовал в Facebook активист Тим Златкин.

В разговоре с волонтером девушка пожаловалась на то, что вскоре украинские военные покинут позиции в процессе развода сил на линии разграничения.

По ее словам, те подарки из Киева, которые передали местным жителям, "вскоре заберут бандиты".

Волонтер заверил девушку, что украинские граждане в беде не останутся. При этом девушка несколько раз переспросила, точно ли украинская армия "вернется за ними".

В сети уже обсуждают беседу 17-летней украинки с волонтером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Анатолий Штефан на своей странице в Facebook рассказал историю о том, как некоторые новобранцы на Донбассе откровенно врут своим родственникам о том, в каких условиях им приходится находиться.

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