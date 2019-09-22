Можно даже позагорать: синоптик обрадовала украинцев свежим прогнозом, карта

В воскресенье, 22 сентября, в Украине ожидается солнечная и теплая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Все в воскресенье - на улицы! Не в смысле протестном, хотя, если кому надо и законно, то также стоит - на улицы! Потому что 22 сентября в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет. Температура воздуха в течение дня составит +17+23 градуса. Свой синоптический эксклюзив будет на востоке и северо-востоке - там в воскресенье дожди и +14+17 градусов", - отметила синоптик.

По словам Диденко, ветер будет западный и северо-западный, возможны сильные порывы.

В Киеве будет около +20 градусов, солнечно, погода будет напоминать весеннюю, можно даже позагорать. Но с 23 сентября, дня осеннего равноденствия, начнет по горстке увеличиваться ночь.

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