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Можно покорять космос: сеть взбудоражило видео с "новейшим" транспортом боевиков ЛНР

воскресенье, 22 сентября 2019, 17:18
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В сети показали, во что превратился электротранспорт на оккупированном Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Чистокровный новоросс".

"Шел 6-й год как мы не кормим Киев и гейропу", - говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, что салон троллейбуса уже давно требует ремонта: на сидениях уже давно не хватает мягких сидений, да и сам салон требует ремонта. Складывается ощущение, будто электротранспорт развалится прямо на ходу.

В сети стали комментировать видео, отметив, что "на этом корабле гражданин ЛНР таки полетит в космос".

Как сообщал "Апостроф", в сети одним фото показали всю суть так называемой ДНР, где не заботятся даже о детях.

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