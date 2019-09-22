Можно покорять космос: сеть взбудоражило видео с "новейшим" транспортом боевиков ЛНР

В сети показали, во что превратился электротранспорт на оккупированном Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Чистокровный новоросс".

"Шел 6-й год как мы не кормим Киев и гейропу", - говорится в подписи к кадрам.

На кадрах видно, что салон троллейбуса уже давно требует ремонта: на сидениях уже давно не хватает мягких сидений, да и сам салон требует ремонта. Складывается ощущение, будто электротранспорт развалится прямо на ходу.

Шёл 6-й год как мы не кормим Киев и гейропу. pic.twitter.com/VD0ZJZWjq9 — Чистокровный новоросс (@vasya13region) September 21, 2019

В сети стали комментировать видео, отметив, что "на этом корабле гражданин ЛНР таки полетит в космос".

Как сообщал "Апостроф", в сети одним фото показали всю суть так называемой ДНР, где не заботятся даже о детях.