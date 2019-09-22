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Палили из гранатометов и не только: тревожные данные о ситуации на Донбассе

воскресенье, 22 сентября 2019, 20:30
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С начала суток воскресенья, 22 сентября, боевики десять раз нарушали перемирие, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести, - уточнили военные.

При этом, противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщалось, ранее стало известно о новом успехе украинских военных на Донбассе.

Подробнее о том, сколько сепаратистов уже перешли на сторону Украины, читайте в материале "Апострофа": Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков.

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