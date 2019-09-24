Счет шел на минуты: в Одессе мужчина устроил страшное ЧП, фото

Молодой человек в центре Одессы пытался покончить жизнь самоубийством, перерезав себе вены.

Об этом сообщил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский на своей странице в Facebook.

Происшествие случилось во вторник, 24 сентября. Мужчину с перерезанными венами обнаружили сотрудники КУ "Муниципальная стража" возле Стамбульского парка в 9:26 утра.

По сообщению Покровского, уже через 10 минут на место ЧП прибыли медики. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, кровотечение остановлено. С места происшествия молодого человека госпитализировали в городску клиническую больницу №1.

"Жить будет, но имеются признаки наркотического опьянения", - уточнил позже в комментариях к своему посту Николай Покровский.

Как сообщал "Апостроф", в Николаевской области 11-летний ребенок обнаружил на чердаке собственного дома повесившихся родителей.