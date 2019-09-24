Суд принял решение по подозреваемому в гибели 9 человек под Одессой: фото и видео

Возможный виновник смертельного ДТП под Одессой, в результате которого погибли 9 человек, будет находится под стражей. Ранее он трижды привлекался к административным наказаниям за превышение скорости.

Об этом сообщает Украинская Служба Информации.

Во вторник, 24 сентября, в Киевском районном суде города Одессы определили меру пресечения Александру Орловскому – водителю автоцистерны, в которую врезалась маршрутка с пассажирами. В следствии ДТП погибло 9 человек.

Представитель обвинения просил отправить Александра Орловского на 60 дней в СИЗО, поскольку тот родом из Кропивницкого и может скрыться от следствия. Кроме того, прокурор аргументировал свою позицию тем, что ранее водитель трижды привлекался к административным наказаниям за превышение скорости.

Адвокат подозреваемого Сергей Дубовский обратил внимание суда на то, что его подзащитный не отказывается сотрудничать со следствием и нуждается в медицинской помощи – ему должны провести операцию на травмированной руке.

Водитель автоцистерны не считает себя виновным и требует полного обследования автомобилей для установления точной причины аварии.

"Мой автомобиль был исправный", – уверял подозреваемый.

Суд вынес решение поместить Александра Орловского под стражу без права внесения залога. В СИЗО подозреваемый проведет, как минимум, 60 суток.

Как сообщал "Апостроф", на минувших выходных произошли страшные аварии с маршрутками под Одессой и Житомиром.