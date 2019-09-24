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Украина закупила на Западе партию мощного оружия: фото

вторник, 24 сентября 2019, 10:15
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Фото: пресс-центр ОК "Юг"

Украина купила в Чехии 16 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Об этом сообщает сайт Great Export Import, отслеживающий импортные и экспортные операции.

Кроме того, с ними в комплекте идут и две артиллерийские части - башни с гаубицами 2А31. Стоимость подержанных САУ составила $1565600, две артиллерийские части стоили $120 200.

"Гвоздика" предназначена для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств пехоты, разрушения укреплений полевого типа, прокладки проходов в минных полях и проволочных заграждениях. Борьба с артиллерией, минометами и бронетехникой противника. Интересно, что до распада СССР производство САУ 2С1 "Гвоздика" происходило на Харьковском тракторном заводе.

Отметим, в прошлом году Украина приобрела у Чехии партию из 40 единиц 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина может купить военные корабли, построенные в СССР.

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