Люди с мнением там не нужды: волонтер рассказала о "внутренней кухне" и и новом курсе минздрава

Волонтер Леся Литвинова посетила встречу комитета Минздрава по вопросам онкологии и общенациональной стратегии и поделилась впечатлениями о новой команде и о бунте директората медуслуг.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. В частности, волонтер выразила негодование по поводу предложения уволиться главе директората медицинских услуг Минздрава.

"Когда после встречи узнала, что в Министерстве сегодня еще одно внутреннее событие – не смогла удержаться и не поехать посмотреть на него в других декорациях. Совершенно прогнозировано Оксане Сухоруковой предложили уволиться. Новая метла - это понятно. Она всегда сначала метет, а потом думает кем заменить-то. Но не менее прогнозировано практически весь директорат медуслуги решил, что им тоже теперь тут делать нечего. Что тоже вполне понятно - люди шли работать. На вполне понятные участки работы и доверяя друг другу. Смысла оставаться там, где правила игры не озвучены - мало. Хотя, можно хотя бы попытаться понять эти новые правила. Именно этому и должна была быть посвящена встреча зама с коллективом. Объяснить, что происходит и попросить не расходиться", - написала Литвинова.

Литвинова заметила, что новый заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук всеми силами пытался убедить коллектив остаться и убеждал, что они нужны министерству. Однако, не смог объяснить за что он хочет уволить главу директората.

"Единственное, чего так и не смог объяснить зам министра коллективу - за что ж он хочет уволить руководителя директората. Рассказ о непреодолимых противоречиях никого не убедил. Потому что примера противоречий он так привести и не смог. Сторговались на том, что "мне не надо, что б кто-то имел собственное мнение", - заявил замминистра.

Министр добавил, что это вообще не его уровень компетенции.

"Вот министр вернется - она решит. Она не в курсе. Это его личная инициатива. А что - он художник, он так видит", - передала волонтер слова замминистра.

Кроме того, Литвинова заметила, что по итогам всего этого разговора сложилось впечатление, что замминистр Загрийчук не очень "озабочен результатом", а прежде всего думает про выстраивание вертикали власти.

Как сообщал "Апостроф", действующие руководители Министерства здравоохранения после ухода бывшей исполняющей обязанности главы ведомства Ульяны Супрун на три недели заблокировали работу ряда медицинских структур и отказываются утверждать важные для дальнейшего проведения реформы документы.