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Дом возле озера и Tesla: стало известно, каким имуществом владеет спикер Рады, фото

четверг, 26 сентября 2019, 20:18
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Рядом с домом спикера парламента Дмитрия Разумкова журналисты обнаружили транспортные средства, не внесенные в декларацию председателя Верховной Рады.

Фото объектов недвижимости, которыми владеет спикер Рады, опубликовало издание "Вести".

В своей декларации о доходах Разумков сообщил, что владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 квадратных метров на Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе столицы. Это большой двухэтажный особняк голубого цвета. Право собственности на этот дом и приусадебный участок Дмитрий Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн.

Еще один объект недвижимости расположен в селе Здоровка Васильковского района Киевской области, в 40 километрах от столицы. В декларации это жилье значится как квартира площадью 232,5 квадратных метра. На самом деле это двухэтажный дом на два подъезда, рассчитанный, очевидно, для проживания двух семей. Эта недвижимость была зарегистрирована в 2009 году. На тот момент дом стоил 648,5 тысяч гривен (по старому курсу — около 80 тысяч долларов США). Рядом с домом — большое озеро.

За забором журналисты обнаружили BMW Х5 черного цвета и новенькое авто Tesla серого цвета без номеров. Стоимость похожих электромобилей — около 75 тысяч долларов. Однако, в декларации спикера указаны совсем другие авто: Toyota Land Cruiser 200 2013 года, Mazda 6 2014 года и Toyota Camry 2012 года выпуска. А на супругу спикера записаны две машины: Audi Q7 2008 года и Volkswagen Caddy 2011 года выпуска.

Как сообщал "Апостроф" , раньше Дмитрий Разумков во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским засветил дорогие часы.

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