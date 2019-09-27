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Пострадают миллиарды: ученые дали мрачный прогноз смены климата в ближайшие 30 лет

пятница, 27 сентября 2019, 04:36
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Эксперты ООН анонсировали глобальное потепление и продовольственный кризис к 2050 году.

Об этом сообщает Sky News.

"Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) предупреждает, что к 2050 году из-за повышения уровня океана, дефицита воды и отсутствия продовольственной безопасности пострадает миллиард людей", - говорится в сообщении.

В отчете 100 ведущих ученых-климатологов отмечается, что влияние потепления в полярных регионах все больше. Арктический снежный покров уже сократился на миллион квадратных миль с 1967 года. Таким образом, уровень моря растет на 3,6 мм в год, что превышает более чем вдвое показатели прошлого века.

Ученые Арктики тоже представили доказательства "беспрецедентного" таяния льда и предостерегли от покупки прибрежной недвижимости в связи с этим.

Если выбросы парниковых газов будут продолжаться в дальнейшем, повышение уровня моря в 22-м веке ускорится до нескольких сантиметров в год, а в 23 веке - на несколько метров в год, отмечают эксперты.

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Также ученые нашли способ охладить атмосферу и спасти Землю от глобального потепления, для этого предлагается столкнуть два астероида, чтобы космическая пыль упала на планету.

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