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Страна победившего маразма: россияне с гневом обсуждают запрет курения на балконах

суббота, 28 сентября 2019, 10:39
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В России приняли закон о запрете курения на балконах, что возмутило пользователей сети.

Об этом сообщает ресурс 360tv.

Закон вступает в силу с 1 октября, в нем говорится, что запрещено пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Курение и приготовление шашлыков новые правила тоже запрещают.

За курение на балконе могут оштрафовать на сумму до 3000 рублей или до 5000 рублей (приблизительно от 1117 до 1863 гривен), если возник пожар. А уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.

Минздрав РФ поддержал запрет курения на балконах. По мнению заммининстра Олега Салагая, курение опасно для здоровья, в том числе из-за пожара.

"На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов - пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении", - заявил Салагай.

Он отметил, что пожар грозит не только курильщику или его ближайшим соседям. Бывает, что люди сбрасывают горящие окурки вниз, и тогда может загореться любой балкон, куда попадет этот окурок из-за ветра.

В сети жителей России возмутил новый закон, который они прокомментировали.

Как сообщал "Апостроф", американские ученые нашли необычную причину заболеваний, которые провоцирует курение электронных сигарет и вейпов.

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