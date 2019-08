Наука про никотин: результаты исследований говорят о его пользе

Последние научные исследования относительно действия никотина на организм показали, что здоровью человека больше всего вредит не никотин, а табачные смолы и дым, содержащие множество канцерогенных веществ.

В частности, об этом говорится в работе "Люди курят ради никотина, но умирают от смол" британского психиатра Майка Расселла.

Согласно результатам исследований, никотин, который содержится в сигарете - натуральный компонент, и во время длительного курения он вызывает зависимость, активизируя уровень дофамина, при этом оказывая положительное воздействие на организм.

К аналогичным выводам пришли ученые из Британского Королевского терапевтического колледжа (Royal College of Physicians). Они представили исследование "Никотин без курения. Сокращение вреда здоровью от потребления табака", согласно которому человеческому здоровью больше угрожают дым и продукты горения табака, а сам никотин лишь улучшает когнитивные функции, благодаря чему курильщики легче концентрируются на повседневных задачах.

В Варшаве (Польша) был проведен Глобальный форум по никотину. Там эксперты обсуждали вопросы изменения восприятия никотина и возможные положительные варианты его использования. Ученые, исследователи, а также общественные активисты в ходе форума обсудили возможность применения никотина как способа отказа от курения, когда курильщик может контролировать дозу получаемого никотина.

Громкая работа доктора Урсулы Винзер-Серхан и сотрудников Техасского университета A&M о натуральных свойствах никотина, опубликованных в "Journal of Toxicology", также описывает влияние вещества на человеческий организм. Согласно этому исследованию, действуя как психоактивный компонент, никотин активизирует гормон дофамин, который вызывает зависимость. Доктор сделала вывод, что кроме эффекта привыкания, никотин имеет положительное влияние - предупреждает развитие возрастных изменений в головном мозге, уменьшает тревожность, улучшает когнитивные функции и замедляет процессы дегенерации при болезни Альцгеймера или Паркинсона.

О пользе никотина для когнитивных функций организма говорит американский популяризатор науки Дэн Хёрли в книге "Как стать умнее" (Smarter: The New Science of Building Brain Power). К такому выводу он пришел после изучения научных исследований, результаты которых говорят о следующих положительных качествах никотина: помощь при шизофрении, профилактика неврологических расстройств и улучшение когнитивных (например, гиперактивность и дефицит внимания). Побочные эффекты, по словам Хёрли, незначительны.

Наиболее доступно о никотине рассказывает научный журналист Ася Казанцева в популярной книге "Кто бы мог подумать":

"Хорошая новость в том, что сам по себе никотин — не такая уж и вредная вещь. Да, он повышает артериальное давление и сердечный ритм. Да, во время беременности он может влиять на развитие эмбриона, в частности, на его мозг, отчего человек может тоже стать зависимым. Смертельная доза, по самым минимальным оценкам, составляет 60 миллиграммов, то есть 100 сигарет одновременно. Были люди, которые пытались совершить суицид с помощью никотина, наслушавшись, что капля никотина убивает лошадь. Употребляя большие дозы никотина, они тем не менее оставались живы. Помимо этого, есть данные о полезном воздействии никотина на организм: например, он помогает при болезни Альцгеймера", - пишет она.

К тому же в данный момент уже существует много научно подтвержденных вариантов, как можно минимизировать риски для здоровья курящего.

"Если вы не курите – не начинайте, если курите – бросайте, если не бросаете – меняйтесь. Для этого были разработаны альтернативные способы курения, которые не имеют в составе многих веществ, присутствующих в обычных сигаретах. Ограничить воздействие вредных веществ при курении возможно, достаточно лишь найти оптимальный для себя способ", - говорится в одной из недавних публикаций о вреде никотина.