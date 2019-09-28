Волонтеры рассказали про необычный талант бойца ВСУ на Донбассе: фото

Украинский военнослужащий на Донбассе удивил своим талантом: не имея специального образования, он расписывает красками промзону в Авдеевке и разбитые обстрелами боевиков жилые дома.

Об этом сообщили в фонде "Вернись живым".

"Когда война сходится с искусством. Пехотинец псевдо Дикий Мичман никогда не учился на художника, но именно его руки уже не первую ротацию разрисовывают легендарную Авдеевский промзону. В прошлом году военный изобразил здесь воинствующего Тараса Шевченко", - пишут волонтеры.

На данный момент военнослужащий расписывает изуродованные вражеской артиллерией дома.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.

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