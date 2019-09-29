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Свобода по-донецки: в сети наглядно показали изменения до и после войны

воскресенье, 29 сентября 2019, 03:34
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В сети наглядно показали список изменений в курсировании поездов по оккупированному Донецку и области, которые произошли после того, как сюда нагрянули боевики.

В паблике Фашик Донецкий показали, по каким маршрутам ранее курсировали поезда, и что произошло с железной дорогой сейчас.

Так, раньше из Донецкой области можно было уехать в любую точку Украины, а также в столицы Беларуси и России. Сейчас же движение крайне ограничено. В данный момент у людей есть возможность доехать до прилегающих к Донецку населенных пунктов.

Также в сети опубликовали поезда, на которых возят людей. Оккупанты называют их "скоростными", хотя на самом деле им далеко до таковых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что очевидцам удалось снять видео с места жуткой аварии в Донецкой области, в которой погибли три человека, в том числе 6-летний ребенок.

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