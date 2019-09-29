Погибли десятки тысяч людей: в Украине чтят память жертв расстрелов в Бабьем Яру

В воскресенье, 29 сентября, в Украине чтят память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру, месте, где были убиты более 100 тысяч человек, и которое стало одним из главных символов Холокоста.

Согласно историческим данным, в Бабьем Яру за время фашистской оккупации погибли более 120 тыс. людей, однако расстрелы 29−30 сентября 1941 года стали самыми массовыми — тогда было уничтожено более 30 тыс. евреев. Расстрелы евреев, ромов, узников Сырецкого концентрационного лагеря, советских военнопленных, пациентов психиатрических больниц, украинских националистов, караимов и других жителей Киева разных национальностей продолжались до ноября 1943 года.

На сайте президента Владимира Зеленского было опубликовано обращение в связи с 78-й годовщиной трагедии.

"Сегодня мы с глубокой скорбью вспоминаем одну из самых трагичных страниц нашего прошлого - 78 лет назад в киевском урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы мирных граждан. Невероятная и страшная по своей сути политика, порожденная апологетами расовой чистоты Третьего рейха, вылилась в планомерное уничтожение... всех, кто мешал оккупантам… Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов... Убежден, что украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать каких-либо проявлений вражды на расовой или национальной почве", – говорится в обращении Зеленского.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 августа Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили Бабий Яр и почтили память расстрелянных нацистами людей.