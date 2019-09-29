Смертельно опасно для детей: в сети показали фото моста на Гидропарк в Киеве

Мост на Гидропарк в Киеве не соответствует нормам безопасности, о чем активно говорят киевляне в социальных сетях.

Здесь 29 сентября опубликовали снимок моста, на котором видно, что его ограждение несет опасность для пешеходов.

Жители столицы обратили внимание на то, что такие ограждения являются крайне небезопасными для детей. Ребенок может запросто провалиться сквозь огромные дыры. Также опасен мост и для взрослых, которые могут случайно оказаться в "ловушке".

Напомним, что в сети ярким видео на примере обрушившегося моста в Москве показали, какая участь ожидает Крымский мост.

Ранее "Апостроф" сообщал, что виновник скандального инцидента с так называемым захватом моста Метро в Киеве 18 сентября, бывший военнослужащий Алексей Белько остается под стражей.