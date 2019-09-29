Винник попал на жесткую карикатуру из-за "мирной акции" с Россией

В сети опубликовали карикатуру на украинского певца и артиста Олега Винника, который принял участие в российской акции "ВсемМир".

Картинку разместил пользователь Андрей Петренко на своей странице в Twitter.

"Винник - русские деньги кровью не пахнут...", - подписал он карикатуру, на которой изображен певец в российском народном костюме, однако в женском, с кокошником на голове.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинский певец Олег Винник, который оказался в центре скандала из-за участия в российской акции "Всем мир", ответил на вопрос, чей Крым.

Напомним, в пресс-службе музыканта заявили, что участие Олега Винника в российской акции "Всем мир" не противоречит жизненной и патриотической позиции артиста.