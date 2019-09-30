До слез: сеть растрогал ролик с подростками, которые устроили сюрприз пенсионерке

Группа подростков в одном из супермаркетов в рамках нового флешмоба оплатила бабушке все ее покупки.

Видео об этом было выложено в открытом доступе в YouTube.

Так, автор ролика рассказал о конкурсе, в рамках которого подростки делают добрые дела и выкладывают видео об этом в Instagram.

Парни настояли, чтобы бабушка взяла в магазине все для нее необходимое, и после этого отправились с ней домой на такси.

"Прошу всех быть немного добрее, потому что пока мы целый день делали добрые дела, люди нам не верили", - отметил автор.

Пользователи сети высоко оценили поступок подростков и поблагодарили их и их родителей за теплоту и щедрость.

Как сообщал "Апостроф", ранее известная украинская исполнительница выпустила социальный клип против травли детей сверстниками.