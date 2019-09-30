Дожди и солнце: синоптики заинтриговали украинцев прогнозом на последний день сентября

В понедельник, 30 сентября, синоптики в Украине прогнозируют теплую погоду, но с осадками.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха в последний день сентября поднимется до +20...+23 градусов за Цельсием. На Западе страны и в центральных областях пройдут дожди. Там обещают 20-22 градуса тепла. На Востоке без осадков, но пасмурно - +19...+21 градус. А на Юге солнечно, 23-25 градусов тепла.

Ночью столбики термометров покажут +9...+12 градусов выше нуля. Ветер южно-западный 5-10 м/с, без осадков.

Как ранее сообщал "Апостроф", уже в конце октября украинцам следует ожидать третью волну похолодания и первые морозы. Первыми это ощутят жители страны в северных регионах.