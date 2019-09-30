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Насмотрелась боевиков: сеть повеселила смешная фотожаба с Мендель

понедельник, 30 сентября 2019, 11:35
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В сети продолжают обсуждать поведение пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, Юлии Мендель, которая оттолкнула от него журналиста Сергея Андрушко.

В частности, с Мендель сделали фотожабу, "приклеив" ее лицо на плакат фильма "Обитель зла" вместо исполнительницы главной роли, Миллы Йовович.

"Насмотрелась. Пресс-секретарь", – гласит надпись на импровизированной афише, намекая на то, что поведение пресс-секретаря Зеленского обусловлено тем, что она пересмотрела боевиков.

Напомним, скандал между Мендель и Андрушко разгорелся после того, как первая попыталась отодвинуть журналиста от президента, которому тот хотел задать вопросы по главе Офиса президента Андрею Богдану в связи с расследованием "Схем" по нему.

Кроме того, как сообщал "Апостроф", в сети стали обсуждать новое видео с "рукоприкладством" спикера Зеленского. Оказывается, Мендель не впервые мешает журналистам выполнять свои прямые служебные обязанности.

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