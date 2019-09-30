Остановить открытие рынка земли: депутаты местных советов выступили против проекта правительства

По инициативе Юлии Тимошенко и фракций "Батькивщины" депутаты местных советов обратились к президенту, парламенту и правительству с требованием не допустить поспешного открытия рынка земель и провести Всеукраинский референдум о возможности продажи сельскохозяйственных угодий.

Соответствующие обращения на сессиях уже приняли 47 советов: областных - 10, районных - 28 городских - 9, передает сайт "Батькивщины".

Все они выступают против представленного в парламент премьер-министром Алексеем Гончаруком законопроекта об обращении земель сельхозназначения.

По мнению буковинских депутатов, документ направлен на продажу украинских земель иностранцам, ведь в соответствии с его положениями, право покупать угодья получат не только украинцы, но и лица с двойным гражданством, а также "украинские предприятия". По закону украинской может называться компания, 99% в которой принадлежит иностранцам.

"Сельскохозяйственная земля - это не просто привлекательный объект для инвестиций. Для украинской нации это единственный стратегический ресурс, который не подлежит восстановлению, является репродуктивным условием жизнеспособности и сохранения генофонда украинской нации, от которого зависит продовольственная безопасность и экономическая роль Украины в мире", - отмечают в обращении депутаты Черновицкого облсовета.

Предлагаемый правительством "рынок земли" депутаты сравнивают с ваучерной приватизацией предприятий украинской промышленности: когда "номинально - все совладельцы, а фактически собственниками земли станут олигархи и иностранные компании".

Кроме того, отмечают представители "Батькивщины" в Маневицкой районном совете на Волынской области, без широкого обсуждения этого вопроса в обществе нельзя начинать торги землей, ведь право собственности на землю конституционно закреплено за народом.

"Батькивщина" зарегистрировала в парламенте законопроекты, один из которых регулирует все механизмы проведения референдумов, а другой - устанавливает обязательность референдума по вопросу продажи сельскохозяйственной земли.