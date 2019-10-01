Вернулись в прошлое: сеть взбудоражило фото нового "прорыва" на оккупированном Донбассе

В оккупированном Донецке боевики приняли решение поставить на маршрут общественного транспорта советский автобус-"гармошку", который в Украине не использовался с середины 80-х.

Об этом написала пользователь hochu domoy на своей странице в Twitter.

Она отметила, что с таким дефицитом транспорта вскоре в оккупационных администрациях примут решение вернуть в города откровенно бракованные автобусы "Икарус" модели "гармошка", которые могли развалиться на ходу.

"Донецк, Партизанский проспект. Эта какая нехватка подвижного транспорта, что вытащили на божий свет "гармошки"? Сто лет не видела таких в Донецке... Даешь белые гармошки Икарус с отрывающимся задом", - заметила она.

В комментариях под записью пользователи поделились о своих воспоминаниях из детства, когда еще встречались подобные автобусы, а также пошутили над нынешним руководством оккупированного города.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото известного донецкого стадиона "Шахтер", сиденья на котором уже покрылись растениями.