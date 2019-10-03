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Аттестовывать врачей должны не чиновники, а отраслевые медицинские ассоциации - Запорожан

четверг, 03 октября 2019, 16:41
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В соответствии с международными стандартами, право профессиональной аттестации врачей акушеров-гинекологов должно принадлежать отраслевой ассоциации.

Об этом заявил президент Ассоциации акушеров-гинекологов Украины, академик Национальной академии медицинских наук, профессор Валерий Запорожан во время пленума в Киеве.

Он отметил, что в течение 10 лет Ассоциация сотрудничает с европейским и мировым сообществами. За этот период накопилось много опыта и материалов, проведена качественная подготовка для перехода к европейским требованиям, опыту и показателям.

"С советских времен и до сих пор аттестацией врачей занимаются областные отделы здравоохранения. Почему квалификацию врача подтверждают юристы, экономисты и кто угодно, только не его коллеги? Может быть любое образование, любой диплом, но пока врач не подтвердит знания и навыки отраслевой ассоциации – аттестацию не пройдет. Так происходит во всем мире. Это ответственность за каждого врача перед каждым пациентом", – сказал Валерий Запорожан и предложил ввести в Украине соответствующий пилотный проект.

По его мнению, при условии скоординированных действий Министерства здравоохранения, профильного комитета Верховной Рады и Ассоциации такой проект может начать работу в течение нескольких месяцев.

"У нас все готово. Сегодня на пленуме присутствовали ведущие специалисты ассоциаций Европы и США, они вместе с нами все эти программы разработали. Пациенты не могут ждать еще 3 или 5 лет, они болеют и умирают ежедневно", – добавил ученый.

Со своей стороны, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая предложения Ассоциации акушеров-гинекологов поддержала.

"Все, что я услышала, абсолютно поддерживается. Нужно смотреть, каким образом мы максимально можем вас привлечь. Сотрудничество с ассоциациями, которые работают конструктивно, которые озвучивают предложения, которые сотрудничают в решении проблемы, – это та работа, которой министерство нуждается. И я очень рада, что у вас так много наработок и есть поддержка европейских ассоциаций", – сказала министр.

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