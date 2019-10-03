В Киеве отец нашел мертвым 21-летнего сына: фото и видео с места трагедии

3 октября в столице на улице Новополевая 97а между шестым и седьмым этажами повесился парень.

Об этом сообщает "Информатор".

21-летний парень проживал в этом же доме и парадном. Еще ночью он пообщался с родителями, а после этого ушел из квартиры. Утром, когда отец вышел покурить, то обнаружил сына повешенным. Мужчина вызвал экстренные службы, но врачам оставалось только констатировать смерть, сообщают правоохранители.

Кроме того, при осмотре тела была найдена предсмертная записка. Однако, не удалось выяснить, что там написано.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", в селе Богачевка Николаевской области 11-летний ребенок обнаружил на чердаке собственного дома повесившихся родителей.