Холодрыга, как в ноябре: синоптик дала прогноз на выходные

На выходных, 5 и 6 октября, в Украине ожидается действительно холодная погода.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Октябрь решил примерить на себя мамины туфли на каблуке и походить в них перед зеркалом. То есть, хочет ноябрьскую погоду померить, хотя еще и мал. В выходные и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно", - пишет она.

Днем температура воздуха сохранится на отметке +7+12 градусов, ночью возможны заморозки. Кроме того, по стране пройдут периодические дожди, а 7 октбяря на Севере и Западе может пролетать мокрый снег.

5 октября дожди наиболее вероятны в западных областях и на Севере.

В Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях ожди обещают быть умеренными и даже сильными.

"В Киеве выходные потребуют шапок, пуховиков, красивых высоких сапог или толстых кроссовок. Потому что прохладно, если не сказать холодно. +11+14 градусов днем. В понедельник будет особенно холодно, ночью до небольшого мороза, днем +5+8 градусов!" - пишет она.

Напомним, что с пятницы, 4 октября, прогнозируют похолодание и дожди по всей территории Украины.