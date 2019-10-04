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Идут холода и снег: синоптик назвала скорую дату

пятница, 04 октября 2019, 21:05
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Фото: Getty Images

В понедельник, 7 октября, в Украину придет похолодание, которое принесет с собой снег.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"В понедельник, 7 октября, существенно похолодает еще. А на западе и в Житомирской области есть вероятность мокрого снега", - отметила она.

В тоже время, синоптик добавила, что отчаиваться из-за такого прогноза не стоит, ведь потепление еще придет в Украину. Правда, синоптик не уточнила, когда именно тепло придет на территорию страны.

Отметим, что на субботу, 5 октября, синоптики прогнозируют дожди по всей территории Украины, а местами – грозы. А в воскресенье, 6 октября, ожидается похолодание.

Подробнее о прогнозе погоды на выходные, читайте в материале "Апострофа": Дождевые и холодные выходные: синоптики предупредили о резкой смене погоды.

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