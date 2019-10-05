Дожди со снежком: синоптик дала актуальный прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни, 6-7 октября, в Украине сохранится прохладная погода с осадками.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 6 октября дожди пройдут в основном на западе и севере страны. Ближе к Карпатам возможен переход дождя к мокрому снегу.

Температура воздуха прогнозируется на уровне +6 +13 градусов, на юге и востоке до +17 градусов.

В понедельник дожди пройдут на востоке Украины. Днем 6 октября осадки вероятны также в западных и северных регионах, местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем +6 +11 градусов, в южных и восточных района немного теплее – до +16 градусов.

"Киевляне! В воскресенье будет дождь и около 10 градусов. В понедельник ночью и утром морозный воздух, до -3 градусов, днем +6 +8 градусов. Не промочите ноги, не простудите нос, наденьте шапки, держитесь теплых очагов, уютных кошек и своих людей", – пишет Диденко.

Напомним, подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Дождевые и холодные выходные: синоптики предупредили о резкой смене погоды.