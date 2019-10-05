Пушки и "Катюша": в сети показали фото "военного" парка для детей в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму оборудовали странную детскую площадку в парке "Победа".

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Тематически связана со смыслом самого парка - Победа: тут тебе и пушка, и "Катюша" и клумба классная и все тут замечательно!", - прокомментировала блогер.

Такую зону для детей оборудовали в городе Севастополь. Блогер уточнила, что на это выделили большую сумму денег.

Пользователи также отметили, что клумба на площадке создана для тренировок лежать в засаде.

Напомним, что это не первый случай на полуострове, когда оккупанты готовят детей к войне и приучают к оружию.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму детей, приехавших на курорт, одевают в военную форму.