Пушки и "Катюша": в сети показали фото "военного" парка для детей в Крыму

В оккупированном Российской Федерацией Крыму оборудовали странную детскую площадку в парке "Победа".
Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.
"Тематически связана со смыслом самого парка - Победа: тут тебе и пушка, и "Катюша" и клумба классная и все тут замечательно!", - прокомментировала блогер.
Такую зону для детей оборудовали в городе Севастополь. Блогер уточнила, что на это выделили большую сумму денег.
Пользователи также отметили, что клумба на площадке создана для тренировок лежать в засаде.
Напомним, что это не первый случай на полуострове, когда оккупанты готовят детей к войне и приучают к оружию.
Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму детей, приехавших на курорт, одевают в военную форму.