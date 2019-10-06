День учителя: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

В первое воскресенье октября в Украине традиционно отмечают День учителя. В этом году праздник выпал на 6 октября.

В этот день нынешние ученики и выпускники прошлых лет поздравляют своих учителей. Традиционно в школах праздник отмечается в пятницу, которая ему предшествует.

Поздравления на День учителя:

***

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порой забираете свое ценное внимание у близких. Желаем провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!

***

С Днем учителя! Желаю стойкости, выносливости и терпения, уважения учеников и понимания родителей, успешной деятельности, яркой результативности и отличных показателей, бодрости духа, семейного благополучия и только положительных эмоций.

***

С Днем учителя! От всего сердца спасибо вам за знания, которые вы щедро дарили нам на протяжении долгих лет. Вы - настоящие мастера своего дела, которые вкладывают частичку души в учеников. Своей любовью к знаниям и развитию вы смогли сделать трудолюбивыми слабых и ленивых учеников. Желаем вам финансового благополучия, как можно больше радости в жизни, талантливых и работоспособных учеников, которые подарят вам позитивные эмоции и веру в будущее.

***

Пусть радость дарит вам работа,

Ведь наши дети - это свет!

Желаю крупного дохода,

Успехов новых и побед,

А также море вдохновения,

Оригинальных вам идей,

Побольше сил, на год терпения

И много умненьких детей!

***

С всемирным днем учителя поздравим педагога,

Зарплаты Вам высокой, улыбок детских много,

Работайте на славу, от сердца, от души

И каждый на уроки к Вам ученик спешит.

***

Разрешите вас поздравить, добра и счастья пожелать,

Быть востребованным в школе, никогда не унывать!

Нет профессии важнее, чем учитель, на Земле.

Вы - образец для подражанья, и об этом знают все!

***

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Напомним, что в российском Петрозаводске на церковном празднике устроили показательные выступления силовиков и местных казаков с шашками.