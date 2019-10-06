Дожди и мокрый снег: синоптик назвала области, которым очень не повезет с погодой

Погода в понедельник, 7 октября, ожидается в Украине прохладной, в некоторых регионах прогнозируются дожди и мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, ночью 7 октября стоит ожидать заморозки почти во всех областях, кроме юга. В большинстве областей днем прогнозируется от +4 до +9 градусов, на юге и юго-востоке – от +10 до +14.

Местами в западных и северных регионах ожидаются дожди и мокрый снег. На юге – периодические дожди.

В Киеве ночью ожидается от 0 до -2 градусов мороза, днем около 7 градусов тепла. Есть также вероятность небольших осадков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики предупреждали украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.